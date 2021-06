eWinner 2 liga. Stal Rzeszów musi ograć rezerwy Lecha Poznań i czekać na wieści z Krakowa

I cały czas biało-niebiescy kręcili się wokół szóstki. To do niej wskakiwali, to z niej wypadali. Cały czas wszystko mieli jednak we własnych nogach. Teraz już nie mają, na własne życzenie...

A przypomnijmy, że zimą wszyscy w rzeszowskim obozie mówili, iż wciąż za cel stawiają sobie awans do Fortuna 1 ligi. Od początku pewnym w zasadzie było, że w grę wchodzą jedynie baraże, bo strata do miejsc premiowanych bezpośrednim awansem była duża.

- Dla nas mecz z GieKSą był bardzo ważny i kluczowy wręcz dla sezonu zasadniczego. Nie odnieśliśmy zwycięstwa, co jest oczywiste. Na pewno kluczowy jest dla nas kolejny najważniejszy mecz i teraz przed własną publicznością będziemy dążyć do tego, by skorygować błędy, które popełniliśmy dzisiaj

I pomiędzy tymi zespołami dojdzie do starcia w ostatniej kolejce. Wygrana Garbarni bądź Skry spowoduje, że Stal może zapomnieć o barażach. Jedynym rozstrzygnięciem, które sprawi iż rzeszowska drużyna wskoczy na szóstą pozycję będzie podział punktów w Krakowie. No i oczywiście warunkiem numer 1 jest wygrana Stali na własnym boisku z rezerwami Lecha Poznań.

- mówił po meczu w Katowicach Daniel Myśliwiec.

Jego podopieczni muszą bezwzględnie ograć drugi zespół „Kolejorza”, który też ma o co grać, bo walczy o utrzymanie.

Biało-niebiescy zagrają nie tylko o przedłużenie swoich szans na baraże, ale również o zmazanie plamy jaką dali w lutym we Wronkach. To właśnie przeciwko tej drużynie na ławce Stali debiutował Daniel Myśliwiec. Zaczęło się optymistycznie, ale skończyło tragicznie, bo przegraną 1:5.

Teraz „Kolejorza” należy pokonać i liczyć na to, że los uśmiechnie się do biało-niebieskich i z Krakowa dotrą dobre wiadomości. Jeśli tak się nie stanie to można być pewnym, że dla sporej grupy piłkarzy będzie to pożegnalne spotkanie w barwach Stali Rzeszów.