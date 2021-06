eWinner 2 liga. Stal Rzeszów przegrała z rezerwami Lecha Poznań. Fatalne zakończenie sezonu

Przyjezdni odpowiedzieli skutecznie. Na prawym skrzydle piłka trafiła do Sergieja Kriwca, który zagrał wzdłuż bramki, a Gerarda Bieszczada uprzedził Jakub Karbownik i to goście byli na plusie.

Do przerwy biało-niebiescy nie byli już w stanie wyrównać i schodzili do szatni przegrywając 0:1. W pierwszych 45 minutach grali za wolno i zbyt schematycznie, aby zaskoczyć rywala. Do tego to przyjezdni jakby wykazywali większą chęć do gry.

Do tego w Krakowie było 3:2 dla Skry, a więc żaden z warunków dających Stali Rzeszów baraże nie był spełniony.

Po przerwie widzieliśmy inną Stal - grającą z rozmachem, szybko i z pomysłem. I od razu robiło się groźnie pod bramką Lecha. Strzał Wiktora Kłosa został jednak w ostatniej chwili zablokowany, a próba Damiana Michalika była niecelna.

Widać było, że rzeszowianie łapią właściwy rytm i wydawało się, że wyrównanie jest tylko kwestią czasu. Kolejne minuty jednak upływały, a wynik nie ulegał zmianie. Za to w Krakowie po godzinie był remis...