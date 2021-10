eWinner 2 liga. Stal Rzeszów zrobiła swoje i pewnie pokonała Pogoń Siedlce

- Oglądając trzy ostatnie spotkania Pogoni Siedlce, już za kadencji nowego trenera, wiemy że jest to zespół, który ma swoje zasady w grze defensywnej i chce przyjmować przeciwnika na swojej połowie - mówił przed meczem Mateusz Stolarski, asystent Daniela Myśliwca.

I to się potwierdziło od samego początku. Goście mocno się cofnęli i czekali na szybki atak. Stal próbowała konstruować akcje to lewą, to prawą stroną, ale wszystko było zbyt czytelne, aby zaskoczyć defensywę przyjezdnych. Do tego gospodarze za często pchali się środkiem, gdzie kompletnie nie było miejsca.

Z tego brały się straty i szanse dla przyjezdnych. Kilka razy swoją szybkość pokazał Miłosz Przybecki, a we znaki miejscowym dawał się również Franciszek Wróblewski. Raz było naprawdę groźnie, kiedy zagrywał ten pierwszy, a w niezłej sytuacji znalazł się Wojciech Trochim, lecz uderzył wysoko nad bramką.