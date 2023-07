Przeciwnik Stali Stalowa Wola, podobnie jak ekipa z Podkarpacia, zmagania na drugoligowym froncie rozpoczął od remisu. Pogoń Siedlce w inauguracyjnym boju zremisowała na własnym boisku z innym beniaminkiem, rezerwami ŁKS Łódź 1:1. Zespół prowadzony przez Marka Brzozowskiego na początku drugiej połowy nie wykorzystał jedenastki, a zawody rozstrzygnęły się zaledwie kilka minut później. Stal ma pewne rachunki do wyrównania ze swoim sobotnim rywalem. 25 lipca 2020 roku czyli właściwie trzy lata temu Pogoń wygrała ze Stalówką i doprowadziła do degradacji zielono-czarnych z II ligi. Po trzyletniej banicji Stal ma okazję do rewanżu.