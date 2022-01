Fantastyczny koncert sylwestrowy "Wiedeń moich marzeń - muzyczna podróż do czasów Franciszka Józefa" w Filharmonii Podkarpackiej [ZDJĘCIA]

"Wiedeń moich marzeń - muzyczna podróż do czasów Franciszka Józefa" to widowisko będące sentymentalną podróżą do cesarskiego Wiednia z czasów Franciszka Józefa i cesarzowej Sissi. Akcja rozpoczyna się i kończy w najsłynniejszym wiedeńskim parku Schönbrunn z pięknymi fontannami, pomnikami, drzewami i mnóstwem kwiatów. Park i pałac – letnia rezydencja Habsburgów należą do Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.