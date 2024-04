Fogo Futsal Ekstraklasa. Eurobus Przemyśl jedzie do Torunia zrewanżować się za porażkę u siebie

Teoretycznie obie drużyny nie mają już o co walczyć, jedni jak i drudzy do play off nie zakwalifikowali się. Rzut oka w ligową tabelę sprawia, że dla obu drużyn jest jeszcze szansa na uplasowanie się na koniec sezonu oczko wyżej. W świątecznej kolejce przemyślanie mocno postraszyli drużynę z Leszna i byli bardzo blisko sprawienia niespodzianki i zdobycia jednego punktu. Najbliższy rywal zespołu z miasta nad Sanem grał w Gliwicach i pewnie wygrał 7:1. W pierwszej rundzie w Przemyślu, torunianie wygrali 5:1 po bramkach dwóch Jakuba Sławkowskiego, jedno trafienie zaliczyli Remigiusz Spychalski oraz Kacper Machałowski, zaś jedna bramka padła po strzale samobójczym. Honorowe trafienie dla Eurobusu było autorstwa Sebastiana Pawlaka.

- Na mecz do Torunia jedziemy po trzy punkty. Jesteśmy mocno podrażnieni ostatnią porażką z Lesznem i na pewno będziemy chcieli pokazać to na parkiecie. Na pewno nie będzie to łatwe spotkanie, ale zrobimy wszystko, a by końcówka sezonu była dla nas pozytywna