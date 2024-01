Fogo Futsal Ekstraklasa. Eurobus Przemyśl kontra Sośnica Gliwice, trzy punkty to obowiązek

W sobotę Eurobus miał grać w Warszawie z Legią, niestety na przeszkodzie do rozegrania meczu stanął dach hali, a konkretnie przeciek z dachu. Do momentu pisania tego tekstu związek nie podjął żadnej decyzji, co dalej z nierozegranym meczem. Kibice i nie tylko, zastanawiają się nad czym myślą w związku, sytuacja wydaje się być jasna, przecież na gospodarzu spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków do gry. Nie chcę być złym prorokiem, ale wydaje mi się, że związek będzie chciał raz jeszcze wysłać przemyślan do Warszawy, bo to w końcu organizatorem była drużyna ze stolicy.

Głodni gry przemyślanie mają ochotę w środę zainkasować komplet punktów w pojedynku z Sośnicą, która zajmuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli. W minionej kolejce ekipa z Gliwic przegrała w Pniewach 5:1. Teoretycznie rywal, z którym eurobusiacy nie powinni mieć problemów, ale należy pamiętać, że to sport i do każdego przeciwnika trzeba podchodzić w pełni skoncentrowany, bo inaczej skazany na pożarcie rywal potrafi sprawić mnóstwo problemów o czym przekonała się Legia w 17 kolejce remisując w Gliwicach z Sośnicą.