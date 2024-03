Fogo Futsal Ekstraklasa. Eurobus Przemyśl zremisował z Widzewem Łódź. Mecz niewykorzystanych szans

Od pierwszych minut strona przeważającą byli gospodarze. W pierwszych pięciu minutach nie pozwolili ani raz oddać celnego strzału przyjezdnym. Niestety w siódmej minucie Widzew po raz pierwszy wycelował w światło bramki i od razu zdobył gola. Po straconej bramce przemyślanie co prawda próbowali ataków, ale goście skutecznie rozbijali je, a w 12 minucie po raz drugi trafili w światło bramki i zdobyli drugiego gola. Bramkę ponownie zdobył Willy May. Druga stracona bramka strasznie rozdrażniła przemyślan i w końcu w 14 minucie ich ataki przyniosły efekt bramkowy. Dwie minuty później po trafieniu Machado, notowano już remis. Pierwsze minuty po zmianie stron były podobne do początku meczu. Eurobus atakował, a Widzew czyhał na kontry. W 30 minucie miejscowi mieli znakomitą okazję do objęcia prowadzenia, niestety strzał Machado z przedłużonego rzutu karnego obronił bramkarz gości. Na domiar złego Mateusz Wanat obejrzał czerwony kartonik i Eurobus musiał radzić sobie w osłabieniu przez dwie minuty. Machado po raz drugi stanął przed szansą wykorzystania przedłużonego rzutu karnego w 33 minucie i znów lepszy był bramkarz Widzewa. Do końca spotkania mimo kolejnych okazji z gry, wynik nie uległ już zmianie.