Fogo Futsal Ekstraklasa. Na koniec rundy Eurobus Przemyśl jedzie do Bochni

Najbliższy rywal zespołu z miasta nad Sanem zajmuje ósme miejsce w ligowej tabeli i ma jedenaście czek przewagi nad drużyną z Przemyśla. Eurobus ostatnio przegrał ważny mecz z Reiter Toruń. Mecz z BSF ABJ to kolejna ważna potyczka z perspektywy rundy rewanżowej, walki o play-off jak i nastrojów w drużynie. Zmiana trenera miała natchnąć drużynę do lepszych wyników, niestety tak nie jest, a czołowa ósemka co raz to bardziej odskakuje. Ewentualna porażka w Bochni może ten dystans jeszcze bardziej powiększyć do różnicy, bardzo trudnej do zniwelowania w rundzie rewanżowej.

- Przed nami kolejne ciężkie spotkanie, by myśleć o zwycięstwie, musimy zdecydowanie lepiej zagrać niż w ostatnim meczu. Przede wszystkim musimy być bardziej skoncentrowani w obronie, bo za łatwo tracimy bramki, popełniamy za dużo błędów, a rywale to skrzętnie wykorzystują. Już trzy tygodnie pod okiem nowego trenera trenujemy zupełnie nowy system gry, który coraz lepiej rozumiemy i liczę na to, że już w piątek będzie to widać i trzy punkty wrócą z nami