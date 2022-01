Fortuna 1 Liga. Apklan Resovia po badaniach, pojawił się również w zespole nowy napastnik Paweł Wojciechowski

- Resovia jasno postawiła przede mną cel, aby wspólnie powalczyć o awans do ekstraklasy poprzez baraże - mówi na łamach oficjalnej strony Resovii nowy nabytek zespołu. - Cieszę się, że są tutaj takie ambitne plany. Chcę w ich realizacji pomóc Resovii. - To ucieszy zapewne kibiców, gdyż taki awans do elity to jest coś wielkiego dla klubu i miasta - dodaje napastnik.