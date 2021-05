Fortuna 1 Liga. Apklan Resovia pokazała charakter i ograła Widzew Łódź

Pachniało golem dla Widzewa, ale w 32. minucie gola zdobyła Resovia. Z wolnego przymierzył Maksymilian Hebel, który z prawej strony mocno uderzył, zaskoczył Wrąbla i rzeszowianie objęli prowadzenie. Warto dodać, że to właśnie ten piłkarz zdobył gola w lipcowym meczu przy Wyspiańskiego. To troszkę dodało pewności siebie gospodarzom, bo w 40. minucie drugiego gola mógł zdobyć Twardowski, który dostał bardzo dobre dośrodkowanie od Hebla, ale obrońca Widzewa w ostatniej chwili zdjął mu piłkę z głowy. Resoviacy do końca pierwszej połowy grali uważnie w obronie, ale Widzew też jakby był w delikatnym szoku po stracie gola i niezbyt zdecydowanie próbował przedostać się pod pole karne miejscowych.

Na drugą połowę trener Marcin Broniszewski wpuścił od razu Marcina Robaka, który miał wzmocnić siłę uderzeniową łodzian. W pierwszych 15 minutach jednak nie było klarownych sytuacji z obu stron, a Widzew wcale też nie rzucił się na Resvoię. Oba zespoły od czasu do czasu próbowały dogrywać piłkę w pole karne, były też stałe fragmenty gry w postaci rzutów rożny, ale nic wartego odnotowania. W 71. minucie dynamicznie w pole karne wpadł z lewej strony Radosław Adamski. Stępiński próbował go zatrzymać, ale faulował. Do piłki podszedł Wróbel, uderzył w sumie dobrze róg bramki Wrąbla, ale bramkarz Widzewa wyczuł jego intencje i kapitalnie obronił. To dało nową nadzieję gościom, ale resoviacy grali tym razem dobrze i czujnie w defensywie. W 81. minucie znowu w dobrej sytuacji był Wróbel, który wyszedł sam na sam z Wrąblem, ale górą ponownie był bramkarz gości. W ostatnich minutach na słowa uznania zasłużyli podopieczni trenera Radosława Mroczkowskiego, którzy utrzymywali grę na połowie łodzian i niepokoili defensywę Widzewa stałymi fragmentami gry. W 90. minucie lewą stroną kapitalnie ruszył po raz kolejny niezmordowany Adamski, zagrał tuż przed pole karne do Zdybowicza, a ten ładnym strzałem w róg bramki Wrąbla podwyższył na 2:0 i ustalił wynik meczu.