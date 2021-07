Fortuna 1 Liga. Bramkarz Apklan Resovii, Branislav Pindroch: Po wygranej Słowacji z Polską na Euro pośmiałem się z kolegów w szatni [WYWIAD]

Nim trafiłeś do Resovii dostałeś podobno kontrofertę z Widzewa Łódź… Tak, ale już byłem praktycznie dogadany w Rzeszowie, gdzie spodobało się też mojej rodzinie, a to bardzo ważne bo będziemy tu mieszkać i żyć. Poza tym ostatnio Resovia miała bardzo dobrą wiosnę, zrobiła 23 punkty i pewne utrzymała się w lidze. Myślę, że to to jest dla mnie dobre miejsce, chcę się rozwijać, a trener i sztab temu sprzyjają.

Nim tu przyszedłeś pewnie podzwoniłeś do kolegów, na przykład do rodaka Olka Podhorina?

Tak, dzwoniłem do niego, rozmawialiśmy może 2-3 razy. Mówił tylko pozytywnie i to mnie przekonało.

W Rakowie Częstochowa, gdzie grałeś ostatnio, za dużo nie broniłeś - dwa mecze w lidze, jeden w pucharze. Czemu nie udało przebić? Nie miałeś szans na rywalizację z Jakubem Szumskim i Dominikiem Holcem?

To chyba nie jest pytanie na mnie. Myślę, że zrobiłem co mogłem, ale taka zapadła decyzja. Akceptuję to, tym bardziej, że klub osiągnął ogromny sukces, więc jestem zadowolony, że byłem w Rakowie przez ostatni rok.