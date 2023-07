Fortuna 1 Liga. Odra Opole pewnie pokonała Resovię Rzeszów [ZDJĘCIA]

Pierwsze kilkanaście minut spotkania nie było porywającym widowiskiem - Odra mimo optycznej przewagi była dosyć nieporadna w okolicach "szesnastki" Resovii. Z kolei rzeszowianie próbowali od czasu do czasu kontrować, ale im bliżej było bramki Halucha, tym bardziej Resovii brakowało pomysłu na dalsze etapy akcji. Niepokojące dla rzeszowskich kibiców mogło natomiast być to, że resoviacy w pierwszych 25 minutach złapali aż trzy żółte kartki.

Mimo liczebnej przewagi Odra jakoś specjalnie nie rzuciła się na Resovię - gra wyglądała trochę podobnie do tego, co można było zobaczyć w pierwszej części. Resoviacy nie potrafili jednak w żaden sposób zagrozić bramce gospodarzy, a ci spokojnie dążyli do tego, by jednak zamknąć to spotkanie. Udało się wreszcie dziesięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry - dobrą piłkę w polu karnym dostał Makuszewski i precyzyjnym strzałem po ziemi pokonał Gliwę.

Na dobicie rzeszowskiej drużyny piękną akcją indywidualną popisał się w doliczonym czasie Borja Galan, który zdobył trzeciego gola.

W rzeszowskim zespole zdecydowanie wciąż brakuje zgrania. W niedzielnym pojedynku znowu nie udało się stworzyć dogodnych okazji pod bramką rywala. W pierwszej części wydawało się że poprawie trochę uległa gra w defensywie, ale w drugich 45 minutach wróciły grzechy z meczu ze Zniczem.