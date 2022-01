Fortuna 1 liga. Paweł Wojciechowski, napastnik Apklan Resovii: Strzeliłem gola PSV Eindhoven

Górnik Łęczna zrezygnował z pana czy pan z niego?

Rozwiązaliśmy kontrakt za porozumieniem stron. I to tyle w tym temacie.

Były inne opcje, propozycje niż Rzeszów?

Opcja Resovii była najlepsza, więc o innych nie ma potrzeby mówić. Dogadaliśmy się dość szybko, w dwa, trzy dni. Pan Sebastian Zabłocki (dyrektor sportowy – przyp. Red.), okazał się rzeczowym człowiekiem, przedstawił mi konkretne argumenty i jestem w Rzeszowie.

Wyczytałem gdzieś, że chce pan pomóc Resovii w awansie do ekstraklasy. Na tym poziomie ta drużyna nigdy nie grała.

No to czas, aby w końcu zagrała. Na początek plan jest taki, aby powalczyć o udział w barażach. Dlaczego nie. Z szóstego miejsca też można awansować wyżej, czego dowodem Górnik Łęczna, który dokonał tego pół roku temu.