Fortuna 1 Liga. Piłkarze Apklan Resovii mają za sobą testy medyczne i motoryczne

- Wszyscy mieli rozpisany plan treningowy na okres dwóch tygodni tak, aby przystąpić już w miarę przygotowanym do testów - wyjaśnia Adrian Jarecki na łamach oficjalnego serwisu klubu. - Co najważniejsze, chcemy odbyć je bezpiecznie i to jest dla nas priorytetem. Oczywiście wyniki są bardzo istotne pod kątem doboru odpowiednich obciążeń. Musimy jednak pamiętać, że monitoring obciążeń i to, aby byli zdrowi, mając możliwość trenowania i rozwijania umiejętności piłkarskich - tego celu nadrzędnego musimy pilnować przede wszystkim - dodaje.

Wszystko wskazuje na to, że będą to jedyne testy rzeszowskich piłkarzy zimą.

- Nie planujemy retestów, jak to miało miejsce w ubiegłym roku - informuje trener przygotowania motorycznego Resovii. - Zobaczymy czy będzie taka konieczność. Chcemy odrobinę to zmodyfikować i na bazie tego, co przepracujemy kontynuować cykl już na boisku. Mamy monitoring GPS, z którego także wyciągnąć możemy wiele istotnych dla nas informacji - przyznaje. Są jednak drobne wyjątki, bo jednak nie wszyscy zawodnicy zespołu trenera Dawida Kroczka mogli do testów przystąpić. - Niektórzy z zawodników leczą drobne urazy co wykluczyło ich z udziału w testach - mówi Adrian Jarecki. - Bierzemy pod uwagę ich bezpieczeństwo, więc w tym przypadku powrócimy do testów, gdy będą do nich w stu procentach przygotowani - dodaje.