Fortuna 1 Liga. Podziałem punktów zakończył się mecz pomiędzy Sandecją Nowy Sącz a Apklan Resovią

Początek meczu nie był specjalnie porywający - Sandecja próbowała przedostać się pod bramkę resoviaków, ale dobrze zachowywali się obrońcy, a w ostateczności na posterunku zawsze był Karol Dybowski. Trzeba jednak dodać, że miejscowi klarownych sytuacji stworzyć sobie nie potrafili. Tymczasem rzeszowianie pokazali w 9. minucie, że wcale nie przyjechali do Nowego Sącza bronić remisu - znakomitą szansę miał Demianiuk, ale nieczysto trafił w piłkę przez co strzał zdecydowanie stracił na sile i bramkarz gospodarzy zdołał go wybić na rzut rożny. Potem znowu przy piłce więcej była Sandecja, ale nic z tego nie wynikało. Ponownie dali znać o sobie za to resoviacy - tym razem przed świetną szansą stanął Jakub Persak, ale z kilku metrów trafił w golkipera ekipy z Nowego Sącza.

Sandecja odpowiedziała właściwie groźną akcją dopiero w 32. minucie, gdy po rzucie rożnym głową próbował zaskoczyć Dybowskiego jeden z piłkarzy gospodarzy. Bramkarz Resovii zdołał jednak odbić piłkę. Chwilę potem znowu odpowiedzieli rzeszowianie - tym razem Wróbel próbował szczęścia po błędzie jednego z obrońców, ale zabrakło mu precyzji.