Fortuna 1 Liga. Radosław Adamski z Apklan Resovii przed meczem z Widzewem Łódź: Nie chodzi o styl, warto się skupić na skutecznej grze

- Zobaczymy, jak mecz się ułożył, bo wiadomo, że gra się tak jak przeciwnik pozwoli. Mamy swój plan, ale czy go zrealizujemy? Znamy mocne i słabsze strony Widzewa - dodaje obrońca "pasiaków".

- Widzew to jest marka w 1 Lidze i jeżeli przyjeżdża taki przeciwnik, lider, to pewnie każdy trochę bardziej się koncentruje na tym meczu, ale podchodzimy do niego, jak do każdego spotkania. Na pewno tanio skóry nie sprzedamy - opowiada Adamski.

Więcej w zapisie wideo z briefingu prasowego.

„Pasiaki” po raz pierwszy w tym sezonie będą mogli liczyć na doping ponad 5 tysięcy kibiców. Prawdopodobnie w piątek zostanie uruchomiona sprzedaż na trybunę „otwartą”. Mecz z Widzewem w sobotę o godz. 18.