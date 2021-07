Fortuna 1 Liga. Radosław Mroczkowski, trener Apklan Resovii: Trzeba twardo stąpać po ziemi [WIDEO, STADION]

Przypuszczałem, nie gdybym zapytał o „szóstkę” to pewnie by się pan nie zdradził, że jednak Resovia będzie chciała walczyć o baraże...

Będziemy ambitnie podchodzić do tematu, na pewno nie będziemy tu deklarować, czy będzie „szóstka” czy nie. Trzeba po prostu, jak to zwykle w pierwszej rundzie, zbierać punkty, ale patrzeć też na to, że ta 1 liga jest o tyle trudniejsza i tym razem aż trzy zespoły spadają. To na pewno daje trochę inny wymiar i każdy będzie pewnie myślał w podobny sposób. Natomiast nigdy żaden sportowiec, żadna drużyna, nie będzie mówić od razu na starcie, że będziemy grać o jak najniższe cele. Tak nie będzie, bo bardzo ambitnie do tego podchodzimy, ale to musi też być zweryfikowane.

