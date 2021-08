Fortuna 1 liga: Resovia - GKS Tychy. Pierwsze zwycięstwo "pasiaków" w tym sezonie

Antonik wyróżnił się nie tylko jako strzelec bramki, ale w całym meczu był czołową postacią rzeszowskiej ekipy. Był bardzo aktywny w ofensywie, a i często przechwytywał podania rywali.

Napastnik Resovii do siatki trafił już w 14. minucie po akcji z Rafałem Twardowskim, ale wówczas sędzia dopatrzył się spalonego. W kolejnej próbie Kamil już nie pozostawił wątpliwości.

W dalszej części meczu Resovia z dużym spokojem kontrolowała wynik. Goście próbowali grać ofensywnie, ale niewiele się to zdawało. W całym spotkaniu stworzyli może jedną groźną okazję. Za to rzeszowianie, co rusz wyskakiwali z kontratakami, które jednak kończyły się fiaskiem. W decydującym momencie za każdym razem brakowało dobrego ostatniego pytania, z kolei celność strzałów z dystansu, choć było ich wiele, pozostawiała wiele do życzenia.

W końcówce spotkania goście dodatkowo stracili jednego ze swoich graczy. Wprowadzony z rezerwy Kacper Janiak w ciągu dwudziesty minut swojego pobytu na boisku zarobił dwie żółte kartki i w 79. minucie mecz dla niego się skończył.