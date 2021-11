Gdzie nie będzie prądu w podkarpackim 26.11? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w podkarpackim

powiat dębicki

Pustynia - okolice klubu sportowego, za torami od strony Zawady.

26.11 od godz. 8:00 do 13:00

Zwiernik - przysiółek Usie, Krasówka, Świnia Góra.

26.11 od godz. 8:00 do 14:00

Dębica - ul. Budzisz, od obwodnicy do numeru 34 i do 182.

29.11 od godz. 8:00 do 13:00

Głobikówka - od strony Głobikowej.

30.11 od godz. 8:00 do 15:00

Żdżary - przysiółek Żurawieniec.

2.12 od godz. 8:00 do 12:00

powiat mielecki

Dulcza Mała - centrum wsi koło kościoła.

26.11 od godz. 9:00 do 14:00

Wola Wadowska - od strony Suchego Gruntu.

29.11 od godz. 8:00 do 12:00

Podborze - od cegielni w kierunku centrum wsi. oraz Elektrownia Fotowoltaiczna Podborze TRDK2200.

30.11 od godz. 8:00 do 15:00