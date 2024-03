GOC z Rzeszowa zbudowała motocykl inspirowany samochodem „Slow Burn” Jamesa Hetfielda, wokalisty i gitarzysty zespołu Metallica [ZDJĘCIA]

- Kiedy zobaczyliśmy zdjęcia motocykla zbudowanego przez GOC, zwaliło nas z nóg. To niesamowity pojazd, szczególnie kiedy porówna się go z samochodem Jamesa. Karoseria, koła, kolor, nawet manetki, wszystko idealnie nawiązuje do samochodu. Chylę czoła przed Game Over, wykonali wspaniałą pracę jeśli chodzi o odwzorowanie stylistyki Slow Burna, a kunszt ich rzemiosła jest nie z tej ziemi - mówi Rick Dore, amerykański konstruktor samochodów customowych, który wraz z Jamsem Hetfieldem odrestaurował Auburna 852.