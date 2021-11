Grand Prix Polski im. Stanisława Geronia w Łańcucie. Dziewiątka z Podkarpacia powołana do reprezentacji

Większość z nich to byli zawodnicy, do tego trenerzy oraz sędziowie. Taka liczba sprawiła, że zmagania trzeba było rozpocząć już w piątek.

- Zawsze piątek był dniem na wydanie akredytacji oraz trening, tym razem musieliśmy po południu zacząć pierwsze zawody, a i tak w sobotę skończyliśmy dopiero przed godziną 22 – mówi Tadeusz Kaplita, organizator Grand Prix.

Łącznie w zawodach brało, aż osiem klubów z Podkarpacia, do tego kilka z innych miast, a także zawodnicy z Ukrainy, Gruzji i Estonii.

- Około dwudziestu osób odwołało przyjazd, bo skierowano ich na kwarantannę. Sporo było z tym wszystkim problemu, ale daliśmy radę. Zorganizowaliśmy nawet testy PCR dla Gruzinów, bo inaczej nie wpuszczono by ich do samolotu. Byli zdrowi i mogli spokojnie wrócić do domów – opowiedział Kaplita.

Pierwszego dnia zawodów na Podkarpacie przybył też nowy prezes Polskiego Związku Gimnastyki Leszek Blanik. Odwiedził władze Rzeszowa i woj. Podkarpackiego, a na koniec osobiście oklaskiwał młode talenty w hali w Łańcucie.