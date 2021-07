Granice Sanoka bez zmian? Co dalej z miejscowościami Zabłotce, Bykowce i Trepcza

Zgodnie z harmonogramem, decyzja ma zapaść do końca lipca. Być może, sprawa granic Sanoka znajdzie się w osobnym rozporządzeniu, które opublikowane będzie w sobotę. Nieoficjalnie mówi się jednak, że podczas wczorajszego posiedzenia Rada Ministrów w ogóle nie wprowadziła do porządku obrad punktu dotyczącego poszerzenia Sanoka. Jeśli to się potwierdzi, granice Sanoka pozostaną bez zmian.

Na profilu Fb gminy Sanok czytamy: