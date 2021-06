Groźne burze przechodzą przez Podkarpacie! Jest alert RCB

Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Rzeszowie na swojej stronie informuje, że ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem dotyczy powiatów:

bieszczadzkiego,

brzozowskiego,

jarosławskiego,

jasielskiego,

Krosna,

krośnieńskiego,

leskiego,

lubaczowskiego,

łańcuckiego,

przemyskiego,

Przemyśla,

przeworskiego,

rzeszowskiego,

Rzeszowa,

sanockiego

i strzyżowskiego.

Do godz. 6 w czwartek 1.07 prognozowane są tutaj burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.