Groźny wypadek na ul. Krakowskiej w Przeworsku. Zderzyły się trzy samochody, są ranni [ZDJĘCIA] Łukasz Solski

Co najmniej dwie osoby zostały ranny w czwartkowym wypadku na ul. Krakowskiej w Przeworsku - to fragment drogi krajowej nr 94. Do zdarzenia doszło przed godz. 15. W zderzeniu trzech samochodów uczestniczyło w sumie 5 osób.