Grzegorz Braun krytykuje pomysł budowy monoraila w Rzeszowie. Sam chce postawić na "autonomiczny transport" i odkorkowanie miasta

- Nie należy szukać rozwiązań problemów w ekstrawaganckich projektach, które dobrze brzmią w kampaniach jako hasło. Słynny monorail już na stałe zagościł w wyobraźni polityków i nęconych tą wizją wyborców, ale nie należy wbrew pozorom pozostawać w sferze XIX-wiecznych rozwiązań technicznych - powiedział podczas poniedziałkowej konferencji Grzegorz Braun, kandydat na prezydenta Rzeszowa.

Na spotkaniu poseł konfederacji wielokrotnie odnosił się do budowy kolejki nadziemnej w Rzeszowie, którym to pomysłem zachęca mieszkańców miasta Marcin Warchoł. Według Brauna jest to pomysł nietrafiony, jak twierdzi, kolejki to przeszłość i nowoczesne miasta raczej odchodzą od podobnych rozwiązań. Zaproponował swój pomysł na komunikację w Rzeszowie.

Grzegorz Braun: w Rzeszowie korki jak na Manhattanie

- Rzeszów nie nadążył za własnym rozwojem. Korki mamy tutaj jak na Manhattanie, trzeba je rozładowywać, zajmować się tym co jest na bieżąco do załatwienia. Jeśli ktoś państwu obiecuje takie technicznie nieprzyszłościowe rozwiązanie jak monorail, wypada, żeby przekazał ile utrzymanie takiej infrastruktury będzie kosztowało budżet miasta - mówił Braun.