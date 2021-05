Grzegorz Braun obiecuje zrobić w Rzeszowie aquapark i lodowisko

- W moim programie mowa o kompleksowym rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla Rzeszowa. Jeśli inwestycje mają się bilansować, jeśli nie mają być studnią bez dna, do której przyszłe pokolenia będą tylko dopłacać, to musi to być infrastruktura skomunikowana z całym regionem - przekonywał Grzegorz Braun.