Handball Stal Mielec zatrzymana przez swojego byłego bramkarza. Teraz jest na szarym końcu

W Mielcu liczono, że może uda się ograć Sandrę SPA Pogoń Szczecin, drugi z zespołów, obok Stali, który w tym sezonie jest bez punktów. Nic z tego „Czeczeńcy” zagrali w bardzo słabym stylu i tylko zryw w końcówce meczu uratował ich od kompletnej kompromitacji.

Do składu Stali na to spotkanie wrócił Miljan Ivanović, to mogło pozytywnie wpłynąć na wszystkich, bo Chorwat po tym jak złapał kontuzję w pierwszej akcji ofensywnej Stali na inaugurację, na boisku później się nie pojawiał. Niestety w tym meczu cudu nie dokonał.

Pierwsze minuty meczu nie było najgorsze w wykonaniu Stali, choć nie było idealnie, ale na tablicy wyników było po 5. Potem czerwoną kartkę otrzymał Michał Chodara. Doświadczony skrzydłowy i II trener Stali niebezpiecznie sfaulował rywala i sędziowie po namyśle zdecydowali, że był to faul na czerwoną kartkę.