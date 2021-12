IHC Christmas Cup: Hokejowa reprezentacja minimalnie przegrała z Francją

Odmłodzona reprezentacja Polski zmierzyła się z wyżej notowaną drużyną. Pierwsza tercja była wyrównana, ale bramkę zdobył Dylan Fabre. W drugiej tercji aktywny Alan Łyszczarczyk trafił krążkiem w słupek. Coraz bardziej przeważali jednak Francuzi. Pierrick Dube dwukrotnie trafił do siatki. W 43. minucie Damian Tyczyński nie wykorzystał rzutu karnego, uderzył wprost w bramkarza. Premierowa bramka dla naszej reprezentacji padła w 51. minucie. Kapitan Bartosz Ciura podał do Radosława Sawickiego. Pierwszy strzał bramkarz obronił, ale przy dobitce był bezradny. Niecałe trzy minuty później Alan Łyszczarczyk podał do stojącego przy bramce Jakuba Bukowskiego i najlepszy strzelec Polskiej Hokej Ligi świetnie wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem. W ostatnich sekundach trener Robert Kalaber wycofał bramkarza, ale nie udało się wyrównać.

- Tempo gry było szybkie, sporo było również walki przy bandach. Szkoda, że nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji. Walczyliśmy do końca, ale mamy młody skład i zabrakło zawodnikom doświadczenia – ocenił selekcjoner reprezentacji Polski Robert Kalaber. - Brakowało nam zimnej krwi – dodał Alan Łyszczarczyk.