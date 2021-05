Informatyków pilnie potrzeba. Wysyp ofert pracy dla specjalistów, z zarobkami wyższymi niż w innych branżach

W pierwszym kwartale tego roku w serwisie pracuj.pl zamieszczono aż 37 244 ofert dla specjalistów IT, czyli w uproszczeniu informatyków różnych specjalności. To o 80 proc. więcej niż w pierwszym kwartale 2020 r. Obecnie w tym serwisie propozycje pracy IT stanowią 19 proc. wszystkich ogłoszeń. Na pierwszym miejscu są oferty dla specjalistów do spraw handlu i sprzedaży. To aż 31 proc. wszystkich ogłoszeń.

W innym dużym serwiesie, praca.pl, tego typu ogłoszenia stanowiły 24 proc. wszystkich. Oznacza to, że na cztery propozycje pracy w ogóle, jedna dotyczy szeroko rozumianej informatyki. Rok wcześniej tego typu ogłoszenia stanowiły 7 proc. wszystkich.