Ivo Pogorelić, wybitny pianista, dziś da koncert w Filharmonii Podkarpackiej. To jeden z artystów 60. Muzycznego Festiwalu w Łańcucie

Ivo Pogorelić to wybitny, chorwacki pianista, który gry na fortepianie uczył się od 7 roku życia. Studiował w Konserwatorium Moskiewskim u Jewgienija Malinina i Wery Gornostajewej oraz pod kierunkiem pianistki i pedagoga, arystokratki Alizy Kezeradze.

W 1980 r. wystąpił na X Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Co ciekawe, nie został dopuszczony do finałowego etapu, ponieważ jurorka konkursu, argentyńska pianistka Martha Argerich uznała go za pianistycznego geniusza i na znak protestu zrezygnowała z udziału w jury.

Współpracował z największymi orkiestrami, takimi jak: Bostońska Orkiestra Symfoniczna, Londyńska Orkiestra Symfoniczna, Chicagowska Orkiestra Symfoniczna, Filharmonicy Wiedeńscy, Filharmonicy Berlińscy, Orchestre de Paris i inne.

W 1988 r. pianista uzyskał tytuł ambasadora dobrej woli nadawany przez UNESCO. Podczas wojny domowej w Bośni i Hercegowinie zajmował się działalnością charytatywną na rzecz mieszkańców Sarajewa poszkodowanych przez konflikty po rozpadzie Jugosławii (Wikipedia).