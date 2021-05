Izolator odniósł zasłużone zwycięstwo. Pierwsza porażka JKS-u Jarosław wiosną

JKS dzielnie się bronił przez godzinę, od czasu do czasu zapędzał się pod pole karne Drzymały, jednak nie potrafił stworzyć klarownej sytuacji. W 62. minucie Siryk sparował uderzenie Edosomwana, do dobitki zbierał się Kowal i zdaniem sędziego bramkarz gospodarzy sfaulował zawodnika gości. Do „jedenastki” podszedł Gajdek i pewnym uderzeniem dał prowadzenie przyjezdnym.

Następnie nad stadionem JKS-u przeszła potężna ulewa, która utrudniała poczynania na boisku. Wynik ustalił Nalepka, który mając sporo miejsca przed polem karnym, precyzyjnie przymierzył tuż przy słupku.

JKS Jarosław - Izolator Boguchwała 0:2 (0:0)

Bramki: 0:1 Gajdek 61-karny, 0:2 Nalepka 78.

JKS: Siryk - Ptasznik ż, Sobolewski, Szakiel, Bartnik ż – Pilch (72 Aksamit), Kurek, Krzyczkowski (80 Roga), Socha (80 Zalewski) – Stankiewicz (66 Kopcio), Rączka. Trener Arkadiusz Baran.