Jak uzdrowić służbę zdrowia? Wytłumaczył w Rzeszowie prezes PSL

Nawiązując do miejsca spotkania zaznaczył, że ograniczy się do pomysłów wzmocnienia służby zdrowia, zawartych w Planie.

Akcyza od sprzedaży alkoholu i papierosów – w całości na ochronę zdrowia, przede wszystkim leczenie chorób, wywoływanych przez te używki. Nadto 2 procent składki rentowej, czyli około 15 mld zł, przesunięte do Narodowego Funduszu Zdrowia – to tylko dwa z wielu pomysłów Polskiego Stronnictwa Ludowego na poprawę sytuacji w ochronie zdrowia.

- Możemy to zrobić, ponieważ liczba rencistów w ostatnich latach spadła z 2 milionów do ok. 700 tys. - tłumaczył prezes PSL.