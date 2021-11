Jak wybrać termin i miejsce szczepienia przeciwko COVID-19? Sprawdźcie, jak zarejestrować się na różne sposoby

Rozmowa z konsultantem całodobowej i bezpłatnej infolinii - 989

Można to zrobić samodzielnie lub korzystając z pomocy kogoś bliskiego. Do zapisu wystarczy numer PESEL. Numer telefonu komórkowego nie jest wymagany, ale jeśli go podamy, otrzymamy SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób możemy zarejestrować swoich dziadków lub rodziców. Podczas rejestracji wybieramy dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie - jeśli podaliśmy numer telefonu - otrzymamy SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.