Jarosław Gowin w Rzeszowie: PiS może przegłosować wyższe podatki dla przedsiębiorców z częścią lewicy

- Nie widzę żadnych racji przemawiających za dzieleniem Polaków na dwie kategorie, gdzie tymi gorszymi byliby przedsiębiorcy, którym nie miałaby przysługiwać kwota wolna od podatku

– mówił w Ratuszu wicepremier.

Inna propozycja Porozumienia do Polskiego Ładu dotyczy tzw. ryczałtowców. Gowin chciałby, by płacili oni składkę zdrowotną w wysokości 9 proc., ale nie od ryczałtu, tylko od średniego wynagrodzenia, czyli w przyszłym roku ok. 500 zł. Tymczasem Ministerstwo Finansów proponuje, aby płacili składkę w wysokości 1/3 stawki podatku zryczałtowanego.

- My jako Porozumienie na pewno nie poprzemy podatków w tym kształcie – oznajmił Jarosław Gowin, dodając, że prowadzone są w tym zakrese „bardzo trudne rozmowy”.

Pochodzący z Jasła wicepremier stwierdził też, że nie może zapewnić przedsiębiorców, że podatki dla nich nie wzrosną. - Może się okazać, że Prawo i Sprawiedliwość przegłosuje te wyższe podatki z częścią lewicy, a konkretnie z tą najbardziej skrajną częścią, jaką jest partia Razem, bo oni wstępnie życzliwie odnieśli się do tej propozycji skokowego podwyższenia podatków dla przedsiębiorców – mówił Gowin.