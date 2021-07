Jarosław Lis wystąpił w sparingu Partizana Bardejow z Odevą Lipany. Mecz zakończył się remisem 1:1.

Pierwszym klubem Lisa był LKS Miękisz Nowy. Lewy obrońca następnie przeszedł do juniorów Stali Rzeszów, a przez ostatnie cztery sezony reprezentował barwy Texom Sokoła Sieniawa.

Teraz najprawdopodobniej trafi do Partizana Bardejów - to słowacki drugoligowiec, to w tym klubie pracował trener Ryszard Kuźma przed przyjściem do Sieniawy.