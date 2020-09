Jedyny na Podkarpaciu dom na drzewie. Zobacz, jak pięknie wygląda

Dom znajduje się w Pstrągowej, w miejscowości w gminie Czudec, w powiecie strzyżowskim, w kompleksie Stara Kuźnia Pstrągownia, której właścicielami są Ewa i Witold Muszyńscy.

- Dom na drzewie to realizacja dziecięcego marzenia, o bliskim kontakcie z przyrodą, o oryginalnym wypoczynku. To niesamowite, że w koronie drzewa, kilka metrów nad ziemią czujemy się zupełnie inaczej: przyroda uspokaja najbardziej skołatane myśli i dyktuje swój rytm i harmonię. Sami tego potrzebowaliśmy jako osoby zajmujące się kilkoma projektami biznesowymi na raz i dostrzegliśmy, że podobnych osób do nas jest bardzo wiele