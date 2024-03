Jest porozumienie ws. pensji pielęgniarek i położnych z jasielskiego szpitala. Czekały na to od 2022 roku

- Uznane zostanie wykształcenie pielęgniarek i położnych, które do 31 grudnia 2023 r. złożyły w administracji szpitala dokumentację potwierdzającą uzyskany poziom kwalifikacji zawodowych. Jednocześnie, w oparciu o posiadane wykształcenie od 1 stycznia 2024 r. ustalone zostanie wynagrodzenia zasadnicze. Prawo do najwyższego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego w ustawie z 8 czerwca 2017 r. uzyskają pielęgniarki i położne legitymujące się tytułem magistra (pielęgniarstwa lub położnictwa) i specjalizacją. Zostaną one przyporządkowane do grupy drugiej, o ile legitymują się co najmniej 5-letnim stażem pracy w zawodzie. Pielęgniarki i położne z wyższymi kwalifikacjami – tytułem magistra lub/i specjalizacją – uzyskanymi po 31 grudnia 2023 r., ale przed 1 lipca 2025 r. będą mogły liczyć na wzrost wynagrodzeń zasadniczych od 1 lipca br. W tym celu zarówno związki zawodowe jak i pracodawca od maja br. rozpoczną rozmowy (...). Aktualnie – w marcu – pielęgniarki i położne mogą spodziewać się korzystanych zmian umów o pracę w zakresie wynagrodzeń zasadniczych oraz wypłaty wyrównania wynagrodzeń od stycznia. Następne rozmowy rozpoczną się w maju, w celu ustalenia wynagrodzeń zasadniczych dla osób, które w pierwszym półroczu podniosły lub podniosą swoje kwalifikacje zawodowe - przekazała w wystosowanym komunikacie Zakładowa Organizacja Związkowa Związku Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle.