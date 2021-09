Kara Bajema i Katarzyna Wenerska trenowały z drużyną. Developres prawie w komplecie [ZDJĘCIA] Łukasz Pado

Amerykanka Kara Bajema i Katarzyna Wenerska dołączyły do drużyny Developresu Rzeszów. Obie uczestniczyły w poniedziałkowych zajęciach zarówno na siłowni, jak i w hali. We wtorek późnym wieczorem do Rzeszowa ma dotrzeć też kapitan drużyny Jelena Blagojević.