Karol Baran nie pojedzie w Texom Stali Rzeszów. Podpisał umowę warszawską w Śląsku Świętochłowice i będzie czekał...

Wydawało się, że popularny Carlos, podobnie jak dwóch innych wychowanków Stali Rzeszów - Paweł Miesiąc i Dawid Lampart - także znajdzie się w kadrze Żurawi na sezon 2022. Zwłaszcza, że był solidnym ogniwem rzeszowskiej drużyny w niedawno zakończonych rozgrywkach drugiej ligi. Wystąpił w ośmiu meczach i w 36 wyścigach zdobywając 60 punktów oraz 8 bonusów, co daje całkiem dobrą średnią 1,889 pkt/bieg.

Tymczasem już pod koniec ubiegłego tygodnia, kiedy do kadry Rzeszowskiego Towarzystwa Żużlowego dołączyli wspomniani Miesiąc i Lampart, było wiadomo, że Baran jednak nie zwiąże się z mającą dosyć liczny skład seniorski ekipą znad Wisłoka nową umową. Jak się dowiadujemy, ten lubiany przez rzeszowskich kibiców zawodnik otrzymał od szefów klubu z Rzeszowa propozycję podpisania tzw. umowy warszawskiej, czyli bez dodatkowej klauzuli określającej wysokość kwoty za podpis, która jest częścią kontraktu. Karol Baran nie przyjął jednak takiej oferty RzTŻ. Jak się później okazało związał się kontraktem warszawskim, ale ze Śląskiem Świętochłowice. Warto wiedzieć, że tego rodzaju umowa pozwala żużlowcowi na dalsze poszukiwanie sobie klubu i jego dowolny wybór w każdym czasie przed lub w trakcie sezonu ligowego.

Baran w mediach społecznościowych zamieścił podziękowania dla wszystkich, dzięki którym mógł wystartować i ścigać się na ligowych torach barwach rzeszowskiej drużyny oraz Michałowi Widerze za zaangażowanie i pomoc przy umowie warszawskiej. Carlos jest zbyt dobrym zawodnikiem, aby nie znaleźć sobie klubu, w którym wystartuje w przyszłym roku.

Przy okazji za RzTŻ informujemy, że Andrij Karpow w przyszłym sezonie będzie zawodnikiem kadry Texom Stali Rzeszów oraz trenerem szkółki żużlowej. Nazwisko trenera lub menedżera pierwszej drużyny poznamy w terminie późniejszym. Jak się okazuje funkcji menedżera na pewno nie będzie pełnił przymierzany wcześniej do niej Dawid Stachyra.

Ostatecznie w 2 lidze żużlowej w przyszłym roku wystartuje osiem zespołów. Oczywiście, jeżeli wcześniej pomyślnie przejdą proces licencyjny. Do Unii Tarnów, Texom Stali Rzeszów, Metaliki Recycling Kolejarza Rawicz, OK Bedmet Kolejarza Opole, SpecHouse PSŻ Poznań, Lokomotiwu Daugavpils, Wolfe Wittstock, po dwóch latach przerwy dołączyła Polonia Piła, co zapewne sprawi , że rywalizacja będzie o wiele ciekawsza niż w sezonie 2021.