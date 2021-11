Karpaty Krosno dominowały i wygrały trzeci mecz z rzędu. Tym razem z Igloopolem Dębica [ZDJĘCIA]

Jędryas błysnął przede wszystkim przy pierwszym golu, kiedy to w polu karnym ograł efektownie dwóch rywali, a następnie tak podał do Płonki, że ten przyłożył tylko nogę, umieszczając piłkę w pustej bramce. Nie był to jedyny wpis na listę strzelców napastnika Karpat. Tuż po przerwie bowiem spożytkował zagranie Grzegorza Gierlasińskiego i znajdując się w sytuacji sam na sam z bramkarzem najpierw trafił w słupek, a poprawił już bezbłędnie.

Ale to nie wszystkie zasługi Płonki w tym meczu. W 56. minucie obrońcy Igloopolu musieli powstrzymać go faulem w polu karnym, a podyktowaną jedenastkę na gola zamienił Dawid Król, nie myląc się z karnego w trzecim meczu z rzędu. Wracając jeszcze do Płonki, jego dorobek w konfrontacji z Igloopolem zamknął się w dwóch golach i jednej asyście, czyli super robota napastnika.