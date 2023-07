Katarzyna Zdziebło bez złota mistrzostw Polski. Brąz Artura Brzozowskiego

Nasza lekkoatletka na wicemistrzostwo jednak nie narzeka.

Jest spoko. Można wygrać ze słabym wynikiem, można przegrać z dobrym, a ja ze swojego jestem zadowolona. Jestem w trakcie obozu w Spale, start był treningowy i na ten moment wynik jest w porządku. Nie był to mój dzień, jeśli chodzi o technikę, jest co poprawiać, ale do mistrzostw świata w Budapeszcie zostało jeszcze trochę czasu