Kierowca chryslera miał blisko 3 promile. Wracał z pracy z dwoma kolegami, świadek zabrał mu kluczyki

- Wczoraj po godz. 14, brzozowscy policjanci zostali skierowani do miejscowości Izdebki, gdzie według zgłoszenia ma poruszać się nietrzeźwy kierujący. Z treści przekazanych informacji wynikało, że zgłaszający jedzie za kierowcą chryslera, którego sposób jazdy jednoznacznie wskazuje na to, że kierujący nim mężczyzna jest pijany

Policjanci zostali zatrzymani przez zgłaszającego zdarzenie w Izdebkach. Mężczyzna poinformował funkcjonariuszy, że inny kierujący zajechał drogę kierowcy chryslera i zabrał mu kluczyki ze stacyjki. Zgłaszający wskazał policjantom miejsce, w którym znajdował się samochód. Siedziało w nim dwóch pasażerów. Dodał, że kierowca chryslera wysiadł z auta i pieszo poszedł w kierunku Przysietnicy.

Funkcjonariusze zauważyli siedzącego na poboczu drogi mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi kierowcy chryslera. Trzymał w ręku piwo.

49-latek nie kwestionował tego, że kierował chryslerem. Badanie alkomatem wykazało u niego blisko 3 promile alkoholu. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyźni wykonywali parce na terenie gminy Nozdrzec i po ich zakończeniu, wspólnie pili alkohol. Z uwagi na to, że 49-latek jako jedyny posiadał prawo jazdy postanowił wsiąść do samochodu i wrócić nim do domu. Miał do przejechania jeszcze kilkadziesiąt kilometrów.