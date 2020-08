Klasa O A B Jarosław. Relacje, wyniki, tabele. Pierwszy punkt Zrywu Młodów. Piętnaście goli Zalewu Stary Lubliniec [ZDJĘCIA]

W siódmej kolejce okręgówki, pierwszy raz zapunktowali piłkarze z Młodowa. W Starym Lublińcu, gospodarze zdobyli piętnaści goli.

Klasa O Jarosław Radymno komplet oczek wywiozło z Morawska. Lider zgarnął kolejny komplet oczek. MKS Kańczuga – Sanoczanka Święte 2:1 (1:0) Bramki: Kielich 30, R. Cieleń 51 - Gorczyca 63. Kańczuga: Przewrocki – Gaweł, K. Borcz, R. Cieleń, A. Gurak (72 Kubicki) – Barszczak, Kudła, Kielich, Frankiewicz (48 Cząstka), P. Gurak (82 Uchyra) – Dziedzic (50 Ł. Borcz). Trener: Arkadiusz Kiszka. Święte: Czemerda – Sebastyanka, Bogacz, J. Kisielewicz, Karbownik – Zubrzycki, Gorczyca, Lach, Świecarz, Klepacki - Detchoń. Trener: Rajmund Gorczyca. Sędziował: Drabik (Jarosław). Widzów: 100. Goście od 18 minuty grali w dziesiątkę, bo kontuzji doznał Klepacki, a na ławce rezerwowych nie było żadnego zawodnika do zmiany. Miejscowi zdobyli dwa gole i nie potrafili dobić przeciwnika mimo dwóch sytuacji sam na sam. Sanoczanka po jednej z kontr zdobyła bramkę kontaktową, ale to było wszystko, na co ich było stać.

POZOSTAŁE MECZE: Morawsko – Radymno 1:2 (0:0) Grabiec 78 - K. Luft 68, Hamacher; Młodów – Szówsko 3:3 (2:0) Cisek 20, Dawidowicz 25, Ł. Szmagara 48 – Ciurko 50, Folwarczny 65, Lichończak 75; Grochowce – Kaszyce 0:2 (0:0) Cyran 47, Sas 59; Orły – Pawłosiów 2:1 (1:1) Tokarz 40, 90+1 – Rychtyk 19 Leszno - LKS Skołoszów 1:3 (1:1) Milanik – Banaś, Modny (wolny), Pilawa; Gniewczyna – Lubaczów 2:3 (0:1) Gurak 55, 65 - Wojtowicz 16, 75, Gelmuda 56; Ostrów - Czuwaj Przemyśl 4:1 (2:1) Trelka 5, 25, samob. 65, Duda 69 – Świst 38-karny; Gorzyce – Zarzecze 2:3; Stubno – Narol 1:0

Klasa A Jarosław Hetman Laszki urządził sobie prawdziwy festiwal strzelecki i wbił zawodnikom Przedmieścia Jarosław aż osiem bramek. Czterokrotnie golkipera rywali pokonywał Łukasz Halwa.

Przedmieście Jarosław - Laszki 0:8 (0:2) K.Halwa 11, Pik 15, Ł.Halwa 50, 66, 75, 83, Gonciarz 87, Krawiec 89; Jankowice – Tuchla 2:0 (2:0) Jakubik 11, 34; Młyny – Chłopice 4:3 (2:1) Gołębiowski 24, Zajezierski 28, Andrushchyshyn 71, Trojnar 83 – Kalemba 19, 51, Łukasiewicz 67; Rokietnica – Piwoda 1:8 (0:4) samobójcza – Broda cztery, Gawura dwie, Dziak, Pindak; Nienowice – Surochów 2:2 (2:1) dla gości: Marszałek, R.Mazur; Munina – Wietlin 1:3; Manasterz – Pełkinie 1:2 (1:1) D.Kijak 15 – Rupar 17, Piwko 76; Węgierka – Kidałowice 1:1 (0:1) Kochanowicz 69 – Bichajło 13. Klasa A Lubaczów Błękitni Futory nie mieli problemów z pokonaniem na własnym obiekcie Victorii Stary Dzików; gospodarze zdobyli cztery bramki i zagrali na zero z tyłu. Jak zwykle bramek nie brakowało w meczu Leśnika. Tym razem ekipa z Płazowa przegrała na wyjeździe z Rolnikiem 2:3.

Futory – Stary Dzików 4:0 (2:0) Gancarz, Kudyba, Pytel, Łakomy; Ruda Różaniecka – Cewków 3:2 dla gości: Rogalski, Mrówka; Cieszanów – Łukawiec 5:1; Zapałów – Horyniec 1:6 (1:3) dla gości: Małecki dwie, Kazik dwie, Nowakowicz, Pukas; Wielkie Oczy – Oleszyce 4:0 (2:0) Baran, Sopel, Pa. Hawrylak, Hołobud; Krowica – Antoniki 1:0 Terech; Wólka Krowicka – Płazów 3:2 (2:1) D. Ilnicki, M. Kalmuk, T. Kubiszyn - D. Bundyra-karny, T. Matjasowicz. Pauza: Lisie Jamy.

Klasa A Przemyśl Strażak Sośnica pokazał w tej kolejce moc i pewnie pokonał LKS Nakło-Starzawa 5:2. Dwoma golami popisał się Łos, tyle samo trafień zaliczył Karol Wasiewicz, ale jego dobra dyspozycja nie wystarczyła, by poprowadzić swój zespół do zwycięstwa. Inaczej było natomiast w meczu Tęczy Kosienice z Fortem Jaksmanice. Goście przegrywali do przerwy 0:1, w drugiej połowie piąty bieg wrzucił Mateusz Koralewicz, dwukrotnie pokonał bramkarza rywali i zagwarantował swojej ekipie 3 cenne punkty w ligowej tabeli. Spotkanie Orła Torki z Cresovią Kalników zakończyło się bezbramkowym remisem.

Sośnica - Nakło-Starzawa 5:2 (1:0) Łos dwie, Piwowar, D. Mrozek, samobójcza - Karol Wasiewicz dwie; Torki - Kalników 0:0; Kosienice - Jaksmanice 1:2 (1:0) F. Buczyński - Mateusz Koralewicz 70, 83; Dubiecko - Batycze 4:0 (3:0) Front 10, Ścibor 16, Szybiak 34, samobójcza 51; Wyszatyce - Krówniki 0:4 (0:2) Czekański, Skulski, Król-karny, Michałowski; Fredropol - Żurawica 5:2 (4:0) dla gości: T. Szymański 84, D. Biały 86; Huwniki - Hureczko 1:0 (1:0) Piotr Kielar 85; Ujkowice - Medyka 3:2 Pauza: Maćkowice.| Klasa A Przeworsk Pierwszy punkt zdobyła Zorza Jagiełla, który dzięki bramce w drugiej połowie, wywiozła jeden punkt z Wierzbnej. Ciekawy mecz obejrzeli kibice w Grzęsce. Miejscowi, mimo że pierwsi stracili gola w drugiej połowie, wyszli na prowadzenie, ale ostatnie słowo należało do gości i to oni zgarnęli komplet punktów. Inna sprawa, że Błękitni swoją postawą w defensywie In w tym pomogli.

Grzęska – Nowosielce 2:3 (1:1) Pieniążek 39, 60 – J. Lis 2, 73, M. Kowal 70; Wierzbna – Jagiełła 1:1 (1:0) Maślanka 23 – Hanejko 46;

Babice – Siennów 2:2 (0:2) dla gospodarzy Ł. Pawłowski dwie; Majdan Sieniawski – Krzeczowice 0:0; Rożniatów – Gorliczyna 2:1 (1:1) dla gości: Mucha 43; Rozbórz - Cieszacin Wielki 3:0 (2:0) Kiper dwie, Tarociński; Łopuszka Wielka – Urzejowice 1:0 (0:0) D. Futoma 80. Klasa B Jarosław Dąb Dobkowice stracił pierwszego gola w sezonie, ale i tak wygrał pewnie, notując tym samym trzecie zwycięstwo z rzędu. Komplet „oczek” na koncie ma również Łęg Łowce. Rudołowice – Michałówka 1:4; Cetula – Dobkowice 1:4 dla gospodarzy Wójcik; Łowce – Łazy 5:2 (2:1) dla gospodarzy: Skrzypek 7, Siwuń 19, Gliarski 48, samobójcza 65, Sławiński 77;

Koniaczów – Wysocko 2:3; Duńkowice – Makowisko 1:2. Klasa B Lubaczów Korzenica świetnie zaczęła mecz w Baszni Dolnej, po trzech minutach prowadziła 2:0, ale z boiska zeszła pokonana. Pierwsze dwie bramki w sezonie zdobyła Legia - Zalew odpowiedział... piętnastoma golami. Basznia Dolna - Korzenica 3:2 (2:2) Tokarz 12, 33, 90 - Piesiak 1, 3; Opaka - Wola Wielka 3:1 (2:0) Wojciechowski dwie (obie z karnych), Chmiel - Trybała 89-karny; Stary Lubliniec - Oleszyce 15:2 (6:0) Leja 22, 32, 51, 55, 59, Pata 19, 26, 44, 90, Kryń 50, 66, Syryło 53, 65, Gondek 46, sam. 45 - R. Rymarowicz (karny), Mach; Mołodycz - Miękisz Nowy 2:4 (0:1) Kalin, Przepłata - D. Trojnar dwie, Leśko dwie; Zabiała/Stare Sioło - Zalesie 0:5 (0:4) Balawender 5, 19, Buksak 7, Skiba 31, Sudoł 52.

Klasa B Przemyśl Dotychczasowy lider Zadąbrowie tylko zremisował w Nehrybce. Na pozycję lidera wskoczyła ekipa z Trójczyc, która wygrała w Olszanach i lepszym bilansem bramkowym wyprzedza Zadąbrowie.

Walawa – Zabłotce 1:2; Pikulice – Bircza 2:4; Nehrybka – Zadąbrowie 0:0; Olszany – Trójczyce 0:2 (0:1) Łach, Sierant; Niziny – Bolestraszyce 3:2 (1:0) dla gospodarzy: Łakomczak, Jaroch, Kościk. Pauza Orzechowce. Klasa B Przeworsk Trzeci mecz z rzędu jedną bramka przegrał Start Mirocin, tym razem w Kisielowie. Derbowy pojedynek w Maćkówce padł łupem gości z Żurawiczek. Tryńcza – Manasterz 3:2 (3:1) dla gospodarzy: Nowak, Zygmunt, Szynal; Maćkówka – Żurawiczki 0:3 (0:2) M. Szul 1, 7, Ciupa 75; Kisielów – Mirocin 3:2 (2:0) dla gospodarzy: Podgórski dwie, Posiak; Niżatyce – Hawłowice 9:4 (4:2) dla gospodarzy: P. Cygan trzy, G. Cygan dwie, Kałamarz dwie, Koba, Wajda;

Świętoniowa - Rozbórz Długi 2:1; Jodłówka - Wola Buchowska 0:5.

