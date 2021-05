Klasa O, A, B Krosno. Głowienka wygrała 16:0! Sobniów Jasło przegrał z Mrukową [WYNIKI, RELACJE, ZDJĘCIA]

Brzozovia – Przełęcz Dukla to najciekawszy mecz 24 kolejki. Do przerwy dominowali gospodarze, zdobywając w dwóch kwadransach 3 gole, natomiast po przerwie inicjatywę przejęła Przełęcz. Goście okazali się jeszcze skuteczniejsi, bo nastrzelali Brzozovii 4 bramki, dzięki czemu sięgnęli po komplet punktów.

– Nie wiem czy dogramy ten sezon do końca. Mamy poważne braki kadrowe. – mówił Łukasz Grzesik, prezes Polonii.

LKS Czaszyn ograł u siebie Lotnika Ustjanowa, co kosztowało gości spadek z pozycji wicelidera ligi. Bardzo wysokie wygrane odniosły Gabry Łukowe oraz Średnia Wieś. Obie ekipy wygrały tym samym wynikiem 6:2. Zwycięstwa pozwoliły wspiąć się wyżej w tabeli i istotnie poprawić swoją sytuację.

Prowadzący w tabeli duet LKS Izdebki, Sokół Trześniów nie tylko wygrał swoje mecze, ale uczynił to w identycznych rozmiarach. Izdebki nastrzelały 7 goli rywalom z Jabłonki, zaś Sokół powtórzył ten wyczyn w Domaradzu. Trzecia z czwartą drużyną natomiast, czyli Jasionów z Niebockiem podzieliły się punktami.

B4 Krosno

W rekordowych rozmiarach Głowienka pokonała Dobieszyn. Gospodarze zagrali w 7-osobowym składzie, a w 65. minucie, po kontuzji jednego z miejscowych, sędzia przerwał mecz. Najwięcej, bo 5 goli zdobył w tym meczu Tomasz Wilk.

WYNIKI:

Dobieszyn - Głowienka 0:16 (0:9) Wilk pięć, Fortuna trzy, Michalski trzy, P. Kucza dwie, Pikul, K. Kucza, Czekaj;

Węglówka - Kombornia 6:2,

Szczepańcowa - Pustyny 1:5,

Bóbrka - Jaśliska 0:3 walkower.

Pauza: Miejsce Piastowe.

B5 Krosno

Nurt Potok był bliski urwania punktu Rędziniance Wojaszówka, ale kluczowa dla losów meczu okazała się ostatnia minuta doliczonego czasu gry, kiedy to Grzegorz Stec trafił do siatki. Jasiołka Świerzowa nie miała wiele do powiedzenia w starciu z Wisłoką Błażkowa i jej walka w kontekście awansu zaczyna się komplikować.