Został nim Bartłomiej Klepacki. Trener Klepacki zastępuję Piotra Błażkowskiego, który przez 5 lat pracy w przemyskim klubie wywalczył awans do "okręgówki" i zbudował solidny zespół. Nowy trener umiejętności piłkarskie zdobywał między innymi pod okiem Piotra Błażkowskiego.

Błażkowski z kolei przenosi się do Skołoszowa, gdzie poprowadzi miejscowy LKS, który do ostatniej kolejki walczył o awans do 4 ligi.