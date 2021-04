Klasy O, A, B Krosno. Dwór Kombornia rozbił Victorię Dobieszyn aż 10:0! [WYNIKI, RELACJE, ZDJĘCIA]

Klasa O, A Krosno. Cosmos Nowotaniec wygrał w Arłamowie mecz na szczycie ligi [ZDJĘCIA, WYNIKI]

W pierwszej wiosennej kolejce klasy O Krosno spotkały się najsilniejsze drużyny z krośnieńskiej okręgówki. W Ustrzykach z tamtejszym Arłamowem zmierzył się Cosmos Nowotaniec, i to właśnie goście sięgnęli po komplet punktów, wygrywając z miejscowymi 2:1. Zapowiada to emocjonującą walkę o awans do 4 ligi.