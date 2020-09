Kolarstwo. Rusza Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków

Podczas rywalizacji, kolarze przejadą cztery etapy w pięciu województwach: podkarpackim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim i łódzkim. Start do 1. etapu już dzisiaj o 13.35. na Placu Wolności w Nisku. Kolarze będą rywalizowali na trasie do Sędziszowa Małopolskiego.

W czwartek pojadą z Krosna do Nowego Sącza, gdzie zakończy się 2. etap. Później przeniosą się na trasę z Suchej Beskidzkiej do Jaworzna, ale ostatni, 4. etap to trasa z Kielc do Łodzi. Impreza wpisuje się w obchody 40. rocznicy powstania NSZZ Solidarność. Wyścig rozgrywany jest tradycyjnie na przełomie czerwca i lipca, ale w tym roku z powodu pandemii został przeniesiony na wrzesień.