Kolejne wypadki drogowe pod Przemyślem. Ranni w zdarzeniach w Nizinach i Zadąbrowiu

W niedzielę, 31 marca około godziny 20 na prostej drodze w Nizinach 38-letni kierujący renault potrącił rowerzystę. 55-letni mężczyzna z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala w Przemyślu. Policjanci ustalają dokładne okoliczności wypadku.

Także w niedzielę wieczorem, na drodze krajowej nr 77 w Zadąbrowiu doszło do kolejnego zdarzenia drogowego. Kierujący hyundaiem jadąc w stronę Przemyśla zjechał z drogi do rowu i uderzył w betonowy przepust. 45-leni mężczyzna był trzeźwy. Pogotowie ratunkowe zabrało go do szpitala.