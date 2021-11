Kolejne zabytkowe dzieła powróciły do Muzeum-Zamku w Łańcucie

Wśród przekazanych książek znalazły się: „Katechismus der Hoeflichkeit und feinen Lebensart" Chrystiana Fryderyka Michaelisa (Lipsk, 1820), „Essai sur les Elegies de Tibulle" Tibullusa (Paryż, 1779), w dwóch tomach „Lecons Elementaires d'Histoire et Chronologie" Louisa Mayeul Chaudona (Caen, 1783), z dawnego księgozbioru komendanta twierdzy Kamieńca Podolskiego Jana de Wittego „L.A. Florus cum integris Cl. Salmasii et variorum notis" (Nijmaggen, 1662), a także dwutomowe „The Poems of Ossian" Jamesa Macphersona (Londyn, 1773).